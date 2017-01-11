Гросс: второе место в эстафете я однозначно расцениваю как наш большой успех

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал результат своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где его подопечные упустили победу на финишной прямой.«Мы заняли второе место, и команда должна этим гордиться. Боролись до самого конца. Последние круги нам не очень удавались, а почему — пока не знаем, будем анализировать и работать над этим дальше. Сегодняшнее второе место я однозначно расцениваю как наш большой успех. То, что нам не удалось, мы, конечно, проанализируем. Затем достойно выступим в спринте. Всего два дополнительных патрона — это очень хорошо. Та работа, которую мы проводим, сейчас даёт положительный результат, и с каждой неделей мы делаем шажок вперёд, будем подниматься ещё выше.Мы специально пошли на эксперимент со сменой спортсменов по этапам. Учитывали, что у нас на первом этапе бежал Волков, который при не очень удачных обстоятельствах мог бы находиться не на первых местах. Специально поставили на второй этап Шипулина, нашего лидера команды, который бы мог наверстать отставание, если бы оно вдруг произошло, и вывести команду в лидеры. Этот эксперимент нам однозначно удался. Для нас, конечно, очень важно найти ещё одного человека на четвёртый этап, такого, как Шипулин. Понятно, что он наш лидер и безоговорочно будет бежать все четвёртые этапы, но сейчас нужно было сделать так, чтобы мы оказались лидерами после второго этапа», — отметил Гросс в эфире «Матча».