Свендсен: не думал, что получится догнать Бабикова, но он почти остановился

Норвежский биатлонист, обошедший на финише эстафеты в Рупольдинге россиянина Антона Бабикова, прокомментировал своё достижение.«Последний круг я провёл очень хорошо. Не думал, что у меня получится догнать россиянина. Не чувствовал, что способен на это, но, когда я увидел, что догоняю его, мотивации прибавилось. Понял, что обгоню его в самом конце. На последнем подъёме я не думал, что получится это сделать, но он практически остановился. Было здорово, мы все провели хорошую гонку. Хоть братьев Бё и не было в составе, у нас отличная команда», — приводит слова Свендсена NRK.