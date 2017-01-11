Акимова: в эстафете российские биатлонистки будут биться командой

Российская биатлонисткарассказала о своих ожиданиях от предстоящего выступления в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая состоится завтра, 12 января.«Настроение отличное, погода хорошая — как дома. Тренировка прошла хорошо. Погода минусовая, идёт снег, и мне нравятся такие условия. На каждом этапе эстафеты у каждого своя ответственность, и мы завтра будем биться командой. У нас проходит собрание, и перед каждой эстафетой нас настраивают. У нас будет командный дух, и каждый будет друг друга поддерживать», — отметила Акимова в эфире «Матча».