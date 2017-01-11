Сливко: было волнительно переходить из Кубка IBU в КМ, но потом отпустило

Российская биатлонистка, которая дебютирует в составе сборной России на Кубке мира в эстафете на пятом этапе в Рупольдинге, рассказала о своих ожиданиях от гонки.«Это моя родная команда, потому что раньше рядом тренировались с девочками. Так что не вижу проблем, коллектив родной. Тренировка сегодня прошла хорошо, поработала, а завтра — в бой. Сначала было немного волнительно переходить из Кубка IBU в Кубок мира, но потом отпустило. Сейчас, думаю, ничего такого страшного — новые лица, новые скорости, но ты просто выходишь и работаешь. О включении в состав эстафеты узнала в Мартеле, когда пробежала гонки. Очень обрадовалась. Сначала не думала, что меня поставят на первый этап, но это мой этап, поскольку я его всё время бегаю. Не вижу ничего неожиданного, выйду и буду бороться. Покажу всё, что натренировала», — отметила Сливко в эфире «Матча».