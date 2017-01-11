Бьорндален: Рупольдинг — успешное место для сборной Норвегии по биатлону

Норвежский биатлонистпрокомментировал победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он выступал под первым номером.«Я доволен тем, как провёл первый этап. Это был хороший старт для всей нашей команды. Стрелял я хорошо. Рупольдинг — успешное место для норвежской сборной, и сегодня я надеялся на продолжение», — передаёт слова Бьорндалена с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Эмиль Хегле Свендсен вырвал победу у россиянина Антона Бабикова на финишной прямой. Третьими стали представители Германии.