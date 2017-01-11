Л'Абе-Лунд: ставил перед собой задачу победить в эстафете даже без братьев Бё

Норвежский биатлонист, выступавший в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге под вторым номером, прокомментировал победу своей команды.«Я хотел победить, ставил перед собой такую задачу даже в отсутствие братьев Бё, хотя они важная часть нашей команды и способны сделать её ещё сильнее», — передаёт слова Л'Абе-Лунда с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Россияне завоевали серебряные медали, упустив победу на финишной прямой, а обладателями бронзовых наград стали представители Германии.