Свендсен: на последнем круге я думал больше о Шемппе, чем о Бабикове

Норвежский биатлонистпрокомментировал выступление своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он на финишной прямой вырвал победу у россиянина Антона Бабикова.«На последнем круге я думал больше о Шемппе, так как старался держать его сзади. Он в отличной форме, но мои лыжи работали сегодня идеально. Я приближался ближе и ближе к Антону Бабикову и рад, что в конце концов сумел его догнать. У нас это третья победа в эстафете в Рупольдинге подряд», — передаёт слова Свендсена с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.