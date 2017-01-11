ВАДА получило от правительства Франции добровольный взнос в размере € 150 тыс.

ВАДА официально объявило о получении от правительства Франции дополнительного взноса в размере € 150 тыс. Глава агентства Крейг Риди отметил, что данные средства пойдут на укрепление потенциала антидопинговых расследований.«ВАДА признательно за щедрое пожертвование, сделанное правительством Франции. Этот жест наглядно демонстрирует, что Франция постоянно стремится к партнёрству с нами ради поддержания духа спорта. Вслед за завершившимся расследованием Макларена эти средства найдут хорошее применение в укреплении потенциала расследований агентства. Приятно видеть, что жизнь тех, кто хочет обманывать своих конкурентов, становится сложнее», — сказал Риди.Накануне антидопинговая организация Франции поддержала инициативу отстранить всех российских спортсменов от соревнований и лишить Россию права проведения международных турниров.