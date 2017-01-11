Елисеев: перед началом тренировок Гросс и мой отец плодотворно побеседовали

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что перед началом тренировок под руководством старшего тренера сборной России Рикко Гросса тот встретился с отцом спортсмена и пообщался с ним насчёт плана работы.
«Мне нравится работать с Гроссом, хотя каких-то кардинальных изменений не было. Мне нравится общение между тренером и спортсменом, которое у нас установилось с Рикко. У меня не было сразу стопроцентного решения по поводу группы подготовки. Только после окончания сезона, после того, как мы съездили на закатку, я пообщался с отцом, взвесил все за и против и принял решение. Мне очень понравилось, что ещё до того, как я начал тренировочный процесс с Рикко, он мне написал и сказал, что у нас скоро будет встреча со всеми личными тренерами. Он пригласил на неё моего отца и плодотворно с ним побеседовал», — отметил Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
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