Смирнов: напомню главе USADA, что США никто не требовал наказать после скандала

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов прокомментировал призыв национальных антидопинговых организаций 19 стран отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов.
«Мы видим, что некое заявление подписано от лица агентств 19 стран. Возникает ложное впечатление, что это позиция самих стран, а это не так. Это лишь позиция руководителей небольших, узкоспециализированных коллективов (10-20 человек). В этой связи должен отметить, что у нас по-прежнему сохраняется рабочий контакт как с национальными олимпийскими комитетами, так и с международными спортивными федерациями, безусловное большинство которых демонстрируют взвешенный и разумный подход к сложившейся ситуации.
Хочу напомнить господину Тайгарту (главе Американского антидопингового агентства), что вопиющим примером коррупции в мире спорта, доказанным на сегодняшний день, является как раз американская история с лабораторией BALCO в Сан-Франциско и легкоатлетической сборной США. И при том, что это был чудовищный скандал, никто и никогда не требовал отстранить не то что всю команду США, но даже команду по конкретному виду спорта. А когда сегодня мы слышим требования отстранить всех без исключения российских спортсменов, то это выходит за все рамки здравого смысла.
У нас есть рекомендация от президента МОК господина Баха подготовить от имени страны позицию по докладу Макларена. После изучения доклада будет подготовлен соответствующий документ и направлен в дисциплинарную комиссию МОК. Мы собираемся придерживаться этого плана и не реагировать на скоропалительные внешние оценки», — приводит слова Смирнова ТАСС.