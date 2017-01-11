Долль: не обошёлся без дополнительных патронов, но в целом доволен своим этапом

Немецкий биатлонист, выступавший в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге под вторым номером, прокомментировал свой результат.«Я старался вести свою гонку. Андреас Штицль говорил мне концентрироваться на себе весь последний круг. Главное не стартовать слишком быстро, а то на стрельбе будут трястись ноги. Я не обошёлся без дополнительных патронов, но в целом доволен своим этапом. Оберхоф был сложнее для меня из-за холода и свежего снега. Условия на трассе были очень сложные. Все были рады, когда всё это кончилось в воскресенье. В Рупольдинге условия гораздо лучше», — передаёт слова Долля с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Сборная Германии завоевала в эстафете бронзовые медали. Россияне уступили победу норвежцам на последних метрах гонки.