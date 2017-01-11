Шипулин: у Бабикова самая большая проблема в эстафете была в голове

Российский биатлонистпрокомментировал эпизод св эстафете на пятом этапе Кубка мира, когда того не хватило до самого финиша и он упустил победу в борьбе с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном.«В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил своё состояние примерно так же. Поговорим с ним ещё сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и всё будет отлично», — приводит слова Шипулина официальный сайт СБР.