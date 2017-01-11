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М. Фуркад: Симон провёл эстафету ужасно, и это не критика, это факт

11 января 2017, среда. 22:42. Другие
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где его команда показала лишь девятый результат из-за плохого выступления брата Мартена — Симона.

«Я провёл эту гонку так, как обычно делаю это в подобной ситуации. Я бегу эстафету так, чтобы это позволило мне сохранять необходимую позицию. Даже если бегу не очень быстро, много времени не теряю. Но в этой гонке я даже не пытался попасть в первую тройку. На «стойке» я решил поэкспериментировать со скоростью и стрелять очень быстро. В таком случае обычно не бывает никакого давления, зато есть возможность показать каике-то заготовки.

Без сомнения, Симон провёл гонку ужасно. Я его не критикую, это факт. Частично это из-за его болезни. Она сказалась на его физическом состоянии, но в стрельбе он тоже проявил себя плохо. Но такое случается со всеми. Он испытывал большое давление, потому что это была первая его гонка после болезни. Я предложил поставить его в эстафету, но это не оказалось для него подарком», — приводит слова Фуркада L´Equipe.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Мартен Фуркад Симон Фуркад
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11 января 2017, среда
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