М. Фуркад: Симон провёл эстафету ужасно, и это не критика, это факт

Французский биатлонистпрокомментировал своё выступление в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где его команда показала лишь девятый результат из-за плохого выступления брата Мартена —«Я провёл эту гонку так, как обычно делаю это в подобной ситуации. Я бегу эстафету так, чтобы это позволило мне сохранять необходимую позицию. Даже если бегу не очень быстро, много времени не теряю. Но в этой гонке я даже не пытался попасть в первую тройку. На «стойке» я решил поэкспериментировать со скоростью и стрелять очень быстро. В таком случае обычно не бывает никакого давления, зато есть возможность показать каике-то заготовки.Без сомнения, Симон провёл гонку ужасно. Я его не критикую, это факт. Частично это из-за его болезни. Она сказалась на его физическом состоянии, но в стрельбе он тоже проявил себя плохо. Но такое случается со всеми. Он испытывал большое давление, потому что это была первая его гонка после болезни. Я предложил поставить его в эстафету, но это не оказалось для него подарком», — приводит слова Фуркада L´Equipe.