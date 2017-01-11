Журова: может, добиваются, чтобы российские спортсмены уехали, «предали» страну?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФпосле призыва 19 Национальных антидопинговых организаций отстранить Россию от участия в международных соревнованиях задумалась о причинах, по которым продолжается допинговый скандал с российскими спортсменами.«Если раньше у всех было объяснение, что русские выигрывают, потому что они на допинге, то сейчас какое объяснение можно дать? Как объяснить то, что Сергей Устюгов победил на всех этапах «Тур де Ски» за исключением одного, где стал вторым? И ни у одного спортсмена нет к нему претензий, у ВАДА — тоже. И как же так он выигрывает, если все знают, что в Сочи всё было подстроено? Или как наши бобслеисты, фигуристы побеждают, если их проверяют? Как это всё вяжется?Расхождения доклада Макларена, особенно по Сочи, с тем, какие результаты мы видим сейчас, очень серьёзны. Поэтому проще отстранить нас на какое-то время, чтобы мы вышли из соревновательного режима. Безусловно, это вызовет ажиотаж в стране. Можно допустить, что некоторые спортсмены уедут в другие страны, ведь они готовились и хотят выступать. Может, они этого добиваются? Чтобы ряд наших спортсменов уехали из России, показав, что у нас есть люди, способные «предать» страну? Но это не предательство, это выбор лучшей жизни и возможности для самореализации. Не зря же они тренировались столько лет. Нас подводят к тому, что Россию блокируют, а спортсменов — нет. Но ведь спортсмен остаётся тем же. Так в чём всё-таки дело? Если атлет выступает за Россию, то он на допинге, а если за другое государство — нет», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».