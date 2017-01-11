М. Фуркад и его жена ждут второго ребёнка

Французский биатлонистподтвердил, что он и его жена Элен ждут второго ребёнка, который должен появиться на свет в конце этой зимы.«Собираюсь ли я пропускать этапы Кубка мира, чтобы помочь жене во время родов? Нет, у меня цель — выиграть общий зачёт, так что этапы, даже несмотря на большое преимущество, я пропускать не буду. Совсем. Что бы ни случилось», — отметил Фуркад в онлайн-интервью на «Евроспорте».В эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге Фуркад в составе французской команды завоевал лишь девятое место из-за неудовлетворительного выступления его брата Симона, для которого эта гонка была первой после болезни.