Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

12 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт вторая в текущем сезоне женская эстафета 4х6 км. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. В составе сборной России выступятВ первой эстафете сезона в Поклюке (Словения) россиянки заняли шестое место. В той гонке выступили«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию эстафеты: