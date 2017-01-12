12 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт вторая в текущем сезоне женская эстафета 4х6 км. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. В составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.
В первой эстафете сезона в Поклюке (Словения) россиянки заняли шестое место. В той гонке выступили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Анастасия Загоруйко.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию эстафеты:
Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге