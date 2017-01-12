Кучина: я в шоке от слов Шляхтина! Заявку в IAAF я отправила ещё 23 декабря

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка, первой из российских легкоатлеток отправившая в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций индивидуальную заявку для участия в международных соревнованиях, прокомментировала слова президента ВФЛА, что пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано.«Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент. Я отправила эту заявку ещё 23 декабря. Причём всем занимались сами — мой менеджер Ольга Назарова, Михаил Бутов и мой будущий муж Владас.Конечно, хотелось бы, чтобы руководство относилось к спортсменам внимательнее, чтобы оно работало. А то такое ощущение, что до нас никому нет дела. С президентом мы, например, ни разу даже не разговаривали.Слышала ещё, что в федерации скоро не будет пресс-службы. Как это возможно? Нужно, чтобы о лёгкой атлетике вообще не знали и не писали? Сейчас я поменяю свой номер — кто меня найдёт? Вот вы же давно знаете меня — я вообще не люблю внимание к себе. Но понимаю, что именно сейчас необходимо общаться с прессой, доносить свою позицию. Мы переживаем сложный период, и нужно не закрываться от сложных вопросов, а, наоборот, быть как можно более открытыми. А что у нас? Ведь при отсутствии пресс-службы даже сайт федерации вести будет некому! Это в наше-то время!Меня очень нервирует и бесит, что мы должны упрашивать разрешить нам выступать там, где мы и так имеем полное право соревноваться. Мы чисты, хотим прыгать с ведущими спортсменами на лучших площадках мира, но нас по-прежнему никуда не пускают. Очень надеюсь на скорейшее разрешение всей этой ситуации. Хотелось бы выступить на международных стартах уже этой зимой», — цитирует Кучину «Спорт-экспресс».