Шляхтин: мы просто были не в курсе того, что Кучина подала заявку

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикирассказал, почему он заявил, что пока ни один российский легкоатлет не отправил индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях. Ранее сообщалось, что заявку отправила чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка«Мария Кучина действительно подала заявку, просто мы не были в курсе», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.