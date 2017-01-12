Гарт: уже сейчас саночники РФ могут свободно конкурировать с немцами

Президент Федерации санного спорта Россиивыразила уверенность в том, что российским саночникам уже по силам конкурировать со сборной Германии. 6 января россиянинстал двукратным чемпионом Европы, победив в Кёнигзее (Германия).«У нас есть медальный план, согласно которому мы должны завоевать три медали. Я же не могу поставить задачу завоевать одну медаль. Нужно ставить максимальные задачи. Потому что всегда надо стремиться к лучшему. Но даже при этом наша сборная сейчас вправе рассчитывать на медали предстоящего чемпионата мира. Одним из главных факторов хорошего выступления нашей сборной является конкуренция внутри команды. Все стараются и все хотят быть в команде.Обратите внимание на то, что уже сейчас мы можем свободно конкурировать со сборной Германии. На своей трассе Феликс Лох занимает всего лишь четвёртое место, а выигрывает Семён Павличенко. Это уже о чём-то говорит», — сказала Гарт в эфире «Спорт FM».