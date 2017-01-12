ФФККР заявила о готовности отреагировать на спекуляции СМИ о допинге

Федерация фигурного катания на коньках России заявила о готовности отреагировать на спекуляции СМИ в отношении российских фигуристов, якобы подозревающихся в применении допинга.«После публикации второй части доклада т. н. «независимого лица» в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтверждённых предположениях. ФФККР внимательно следит за развитием ситуации.Поскольку упомянутые инсинуации связываются с Олимпийскими играми 2014 г. в Сочи, ФФККР координирует свои действия по данному вопросу со всеми соответствующими спортивными организациями. ФФККР подтверждает своё намерение, изложенное в заявлении от 5 августа 2016 г.: “С целью защиты чести и достоинства российских фигуристов ФФККР оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с требованием дать юридическую и этическую оценку подобным измышлениям”.Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации», — говорится в заявлении.