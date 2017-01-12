Бутов: после 2-й части доклада доверия к спортсменам и чиновникам РФ ещё меньше

Генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетикирассказал, как он помогал чемпионке мира по прыжкам в высотув оформлении индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях, и признался, что делать прогнозы по решению IAAF непросто.«Мы сделали заявку вместе ещё в декабре. Я помог в оформлении, подсказал, как правильно заполнить заявку, это была чисто техническая работа. Мария всё сама отправила. Потом вышел специальный регламент с формами. Она сделала всё по специальной форме и отправила всё ещё раз.Не буду давать никаких прогнозов, сейчас всё очень непросто. После второй части доклада Макларена доверия к нашим спортсменам и чиновникам стало ещё меньше, несмотря на размытость формулировок. Во что это всё может вылиться, пока не понятно.Что касается остальных спортсменов, то больше с заявками я никому не помогал. Я знаю, что ряд спортсменов сейчас сами готовят свои индивидуальные заявки и скоро начнут их отправлять», — сказал Бутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.