МПК и ВАДА отказались огласить ПКР фамилии паралимпийцев РФ из доклада Макларена

Паралимпийский комитет России на своём официальном сайте заявил, что Международный паралимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство отказались предоставить ПКР фамилии шестерых российских паралимпийцев, упомянутых во второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
9 декабря была представлена вторая часть доклада, и в ней, в частности, были упомянуты шесть паралимпийцев РФ, а также была опубликована информация о предполагаемом участии указанных лиц в схеме подмены проб на Паралимпийских играх в Сочи.
ПКР также обратился лично к Макларену, но получил отказ.