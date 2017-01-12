Акимова: сразу бросилась вдогонку, из-за чего допустила ошибки на стрельбе

Россиянкапосле выступления на втором этапе женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прокомментировала свой результат.«Гонка далась очень тяжело. На стрельбе не справилась ни на „лёжке“, ни на „стойке“. Не проходили габариты, вроде были уверенные выстрелы, но из-за того, что я сразу пошла вдогонку, возникли ошибки на стрельбе. Трасса была тяжёлая, снег липкий, скольжение плохое, приходилось постоянно отталкиваться», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.