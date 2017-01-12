Поздняков: важно как можно быстрее восстановить работу РУСАДА

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду, что визит рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Москву поспособствует возвращению Всероссийской федерации лёгкой атлетики членства в IAAF.
«Очень важно как можно быстрее восстановить работу РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Вместе с руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики готовимся к предстоящему визиту в Москву рабочей группы IAAF. Надеюсь, эта встреча получится продуктивной и поможет вернуть ВФЛА в международную легкоатлетическую семью. Вообще, по антидопинговому направлению работа идёт постоянно, есть чёткий план действий», — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.