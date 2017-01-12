Губерниев — об украинском комментаторе: моральных уродов обсуждать не будем

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил скандальное высказывание украинского коллеги. Комментатор телеканала UA: Перший Андрей Столярчук во время мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сказал, что российские биатлонисты будут праздновать завоевание серебряных медалей, выпивая «Боярышник».
«Мне нечего добавить к тому, что вы услышали в эфире. Я не обсуждаю моральных уродов, потому что знаю, что на Украине все приличные фанаты биатлона смотрят российский спортивных канал. Об этом мне говорили сотни людей, начиная с руководства украинской федерации биатлона, самих биатлонистов и болельщиков. То, что говорят отдельные недоумки, мне неинтересно. Я поддерживаю нормальный украинский спорт и нормальных украинских фанатов», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.