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Губерниев — об украинском комментаторе: моральных уродов обсуждать не будем

12 января 2017, четверг. 18:38. Другие
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил скандальное высказывание украинского коллеги. Комментатор телеканала UA: Перший Андрей Столярчук во время мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сказал, что российские биатлонисты будут праздновать завоевание серебряных медалей, выпивая «Боярышник».

«Мне нечего добавить к тому, что вы услышали в эфире. Я не обсуждаю моральных уродов, потому что знаю, что на Украине все приличные фанаты биатлона смотрят российский спортивных канал. Об этом мне говорили сотни людей, начиная с руководства украинской федерации биатлона, самих биатлонистов и болельщиков. То, что говорят отдельные недоумки, мне неинтересно. Я поддерживаю нормальный украинский спорт и нормальных украинских фанатов», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон
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