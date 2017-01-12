Женская сборная России занимает шестое место в Кубке наций

Женская сборная России после эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге опустилась в Кубке наций с пятого на шестое место. Лидирует команда Германии, на второй позиции располагается сборная Франции, а замыкает промежуточную тройку лидеров сборная Украины. От идущих пятыми норвежек россиянки отстают на 139 очков.1. Германия – 3265.2. Франция – 3235.3. Украина – 2708.4. Чехия – 2703.5. Норвегия – 2700.6. Россия – 2561.