Хаммершмидт: я старалась ехать быстрее и наступила Фенне на лыжу

Немка, выигравшая эстафету в составе сборной Германии, прокомментировала своё выступление. Она выступала на втором этапе, где допустила по одному промаху на каждой стрельбе и передала эстафету первой, а по ходу гонки нечаянно наступила на лыжу норвежской биатлонистке, после чего обогнала её.«Может быть, это часть игры, падения на спуске. Я старалась ехать быстрее и, вероятно, наступила на лыжу норвежке Хильде Фенне, из-за чего она упала», — передаёт слова Хаммершмидт специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.