Хильдебранд: с самого старта я нервничала и испытывала необычные чувства

Немкапрокомментировала победу своей команды в женской эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.«Мне было сегодня непросто. Я очень нервничала со старта и испытывала необычные чувства, но в итоге гонка прошла хорошо. Это отличный результат для нас», — передаёт слова Хильдебранд корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Вместе с Франциской за сборную Германии бежали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт и Лаура Дальмайер. Второе место заняли француженки, а третьими стали норвежки.