Сливко: хочу закрепиться в основном составе и начать показывать результаты на КМ

22-летняя российская биатлонистка, дебютировавшая на этапах Кубка мира выступлением в эстафете, где россиянки заняли рекордно низкое 13-е место, оценила свой дебют.«Для меня эстафета стала первой гонкой на Кубке мира. На самом деле я довольна своим результатом. Немного подвела стрельба, но буду над этим работать. В эстафете нужно закрывать мишени за пять выстрелов. Думаю, что следующие гонки получатся успешнее. Были проблемы с лыжным ходом. Соревнования в Рупольдинге не стоят даже рядом с уровнем Кубка IBU.Волновалась ли я? Я была спокойна, когда шла непосредственно на старт. Волновалась после того, как узнала, что поеду на этап Кубка мира и побегу эстафету. По приезде в Рупольдинг меня окончательно отпустило, волнение исчезло. Ничего страшного, нужно терпеть и работать. Соперниц не боялась.Какую цель ставлю на окончание сезона? Закрепиться в основном составе национальной сборной, остаться на этапах Кубка мира и начать показывать результаты», — сказала Сливко в интервью «Тюменской арене».