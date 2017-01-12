Бессеберг: расследование в отношении россиян может быть не закончено до ЧМ

Президент Международного союза биатлонистоврассказал о ходе расследования обвинений в употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов, приведённых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.«Я понимаю спортсменов, которые хотят быть уверены, что соревнуются с чистыми соперниками. Наша основная головная боль заключается в том, что в докладе Макларена очень много подозрений, но недостаточно доказательств. Сейчас рабочая группа IBU ищет доказательства обвинений, приведённых в докладе Макларена. Если это займёт много времени, то так тому и быть. Расследование может продлиться и после чемпионата мира», — приводит слова Бессеберга NRK.