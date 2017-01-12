Свендсен: нельзя отстранять спортсменов на основании доклада Макларена

Норвежский биатлонистзаявил, что не требует от Международного союза биатлонистов скорейшего решения по расследованию обвинений в употреблении российскими биатлонистами запрещённых веществ.«Я понимаю, что нельзя отстранять спортсменов на основе доклада Макларена. Вам для этого необходимы весомые доказательства, а не только подозрения. Всё указывает на серьёзные нарушения, но требуются неопровержимые доказательства», — приводит слова Свендсена NRK.22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.