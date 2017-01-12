Фуркад: если IBU требуется время на решение по России, то надо его предоставить

Французрассказал, что с пониманием относится к отсутствию решений Международного союза биатлонистов по расследованию обвинений в употреблении российскими биатлонистами запрещённых веществ.«Если IBU требуется время на проведение расследования, то мы должны относиться к этому с пониманием. Это очень важное решение», — приводит слова Фуркада NRK.22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.