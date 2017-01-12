Сборная России по гандболу начала выступление на ЧМ с победы над Японией

Мужская сборная России в первом туре группового этапа чемпионата мира по гандболу уверенно переиграла команду Японии со счётом 39:29. В составе российской команды по 6 голов забилиПодопечныев следующем матче 14 января встретятся с норвежцами. 16 января россияне сыграют с поляками, 17 января — с французами, а 19 января встретятся с бразильцами.Россия — Япония — 39:29 (18:15).