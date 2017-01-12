Сливко: на Кубке мира очень быстрые скорости

, бежавшая за сборную России на первом этапе эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, прокомментировала своё выступление.«Для меня эта гонка получилась неплохой, это был мой первый старт на Кубке мира. Здесь новые лица, новые, очень быстрые скорости. Уже с первого круга было тяжело держаться за девочками, пришлось терпеть. На первой стрельбе немножко не справилась, а на „стойке“ уже собралась и отстреляла чисто. Теперь будем с тренерами анализировать гонку», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.