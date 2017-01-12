Нойнер: если подозрения Макларена подтвердятся, россиян нужно наказать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонувыразила мнение, что если выводы, высказанные в докладе о допинге в России Ричардом Маклареном, окажутся верными, Международный союз биатлонистов обязан наказать российских спортсменов.«Если подозрения подтвердятся, россиян нужно наказать. Надеюсь, если IBU строго выступает против допинга, то будет последовательным. Я думаю, что было бы, если бы спортсмены принимали что-то в какой-либо гонке. Это просто неправильно, если сейчас соревнуются нечестные атлеты», — приводит слова Нойнер ARD.