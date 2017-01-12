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Стали известны стартовые номера россиян в спринте на пятом этапе КМ по биатлону

12 января 2017, четверг. 21:50. Другие
Стали известны стартовые номера спортсменов в мужском спринте, который состоится завтра, 13 января, в Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Первым из россиян на лыжню отправится Антон Бабиков, получивший 14-й номер. За ним начнёт гонку Дмитрий Малышко, стартующий 30-м. Матвей Елисеев — 53-й, Антон Шипулин — 69-й, Максим Цветков — 70-й, а последним будет соревноваться Евгений Гараничев — 90-м.

В эстафете россияне завоевали второе место, уступив победу норвежцам на последних метрах гонки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон
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12 января 2017, четверг
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