Стали известны стартовые номера россиян в спринте на пятом этапе КМ по биатлону

Стали известны стартовые номера спортсменов в мужском спринте, который состоится завтра, 13 января, в Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Первым из россиян на лыжню отправится Антон Бабиков, получивший 14-й номер. За ним начнёт гонку Дмитрий Малышко, стартующий 30-м. Матвей Елисеев — 53-й, Антон Шипулин — 69-й, Максим Цветков — 70-й, а последним будет соревноваться Евгений Гараничев — 90-м.В эстафете россияне завоевали второе место, уступив победу норвежцам на последних метрах гонки.