Пресс-атташе ФБР: Зубков 31 декабря стучался во все двери

Пресс-атташе Федерации бобслея и скелетона Россиирассказала, как удалось добиться снятия отстранения с российских скелетонистов.«Сначала договорились с международной федерацией о том, что мы согласны с доводами о лишении права провести чемпионат мира. Далее последовала новость об отстранении спортсменов на время. 31 декабря поступило уведомление, и мы тут же выразили несогласие. Наша первая и основная задача — вернуть спортсменов. Ребят обвинили по пункту „антидопинговые нарушения“. Какое именно нарушение, если допинг показал отрицательный результат? Ребята написали объяснительную, причём в тот же день — 31 декабря. Огромное спасибо Зубкову, который в этот день стучался во все двери. Ему говорят: уважаемый, побереги, у всех Новый год. А мы — нет, у нас задача — вернуть спортсменов как можно раньше. Нам сказали, что ребят готовы выслушать 9 января, однако нас эта дата не устроила. Личный контакт очень важен, и спортсмена, который был бы честнее Третьякова, я в принципе не знаю.Что дальше? Делаем всё возможное на уровне правовых норм. Наша задача — чтобы спортсмены выступали. Мы согласны с международной федерацией, что виновные должны быть наказаны, но в данном случае есть проблема. Спортсмен выполнил свою задачу — сделан забор мочи в Сочи, и там находились врач команды, офицер. Никаких манипуляций спортсмен не делал. Более того, у нас же не было такого, что один Третьяков где-то в комнатке сидел. Мочу брали у всех призёров, и это очень важно. Мы сказали, что следует взять интервью и у других медалистов, спросить у них, как осуществлялся забор мочи», — рассказала Макарова в эфире программы «Все на матч».