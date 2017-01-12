Торгованов: результат матча с Японией не соответствует содержанию игры

Главный тренер мужской сборной России по гандболуподелился впечатлениями от победы своей команды над японцами со счётом 39:29 в стартовом матче на чемпионате мира во Франции.«Для нас матч получился очень непростым, потому что сборная Японии показала агрессивную игру в защите. Во втором тайме был момент, когда японцы подобрались к нам вплотную, но у нас более опытная команда, и в течение десяти минут нам удалось переломить ход встречи, оторвавшись в счёте. Хотя, на мой взгляд, результат немного не соответствует содержанию игры. Сборная Японии показала себя очень хорошей командой и обязательно себя проявит. Мы с ней уже сыграли, пускай теперь сыграют остальные команды.Конечно, нам есть над чем работать. Ошибки были, но мы не собираемся никого критиковать. Прекрасно понимаем, что это первый матч чемпионата, и огрехи, ошибки неизбежны», — приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.