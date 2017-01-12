Атьман: сборной России удалась игра в атаке в матче ЧМ по гандболу с Японией

Разыгрывающий сборной Россииоценил игру своей команды в матче первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу во Франции.«Мы готовились к матчу с Японией, но, признаться, не ожидали, что японцы покажут столь высокую, активную защиту. Но я рад, что мы смогли перестроиться и показать свою игру в атаке. Считаю, что она нам удалась, потому что мы показали высокий процент реализации, статистика говорит сама за себя. Теперь мы будем концентрироваться на следующей игре, с командой Норвегии», — приводит слова Атьмана официальный сайт Федерации гандбола России.