Директором соревнований «Русская зима» стал Черкашин

Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила о назначении Александра Черкашина на должность директора соревнований «Русская зима». Ранее генеральный секретарь организации Михаил Бутов рассказал, что покинул эту должность после 15 лет работы.
«ВФЛА намерена в 2017 году на высоком уровне провести главные традиционные соревнования: „Русская зима“, „Мемориал братьев Знаменских“, а также все соревнования календаря ВФЛА, включая соревнования, входящие в единый календарный план Минспорта России», — говорится в заявлении на официальном сайте ВФЛА.