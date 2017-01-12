ВФЛА из-за финансовых проблем сократила три отдела из пяти

Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила о сокращении аппарата организации.«Ввиду сложной финансовой ситуации из пяти отделов три были сокращены, аппарат федерации теперь включает два отдела: спортивных программ (главные задачи – проведение соревнований, взаимодействие со сборными командами России) и организационный (организация работы по восстановлению ВФЛА в IAAF, взаимодействие с территориальными федерациями и текущая деятельность). В течение месяца организационно-штатные мероприятия в федерации будут завершены», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.Напомним, что с ноября 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики отстранена от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.