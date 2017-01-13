Колобков примет участие во встрече руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF

Министр спорта РФпримет участие во встрече руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).«23-24 января пройдёт встреча руководства федерации с Рабочей группой IAAF во главе с Руне Андерсеном по вопросам выполнения критериев IAAF для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В данной встрече примут участие министр спорта РФ Павел Колобков, представитель Следственного комитета РФ Олег Жердев и международные эксперты РУСАДА Петер Николсон и Лена Лукосюте-Станикуниене», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.В конце 2015 года ВФЛА была лишена членства в IAAF, а российские легкоатлеты отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой IAAF.