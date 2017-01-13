Карякин: не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не стал осуждать поведение норвежца Магнуса Карлсена, который на чемпионате мира по блицу уступил титул россиянину, но на церемонии награждения не смог справиться с эмоциями и покинул её преждевременно.
«Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека. Он очень много побеждал по ходу карьеры, и ему тяжело даются неудачи. Амбиции не позволяют норвежцу справиться с эмоциями. Не вижу ничего предосудительного. С чемпионством он меня поздравил, поэтому к нему у меня нет никаких претензий. Я считаю, что СМИ не нужно заострять на этом внимание», — приводит слова Карякина RT на русском.