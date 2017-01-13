Норицын: ещё раз попробуем если не такую расстановку, то такой состав

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от выступления своей команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Никакой паники у нас нет. Попробовали вариант, девчонки молодые, и это только их начало. Думаю, ещё попробуем если не такую расстановку, то такой состав. Первый блин, как говорится, комом. От того, что японцы нас обходят, сердце в пятки не уходит. В пятки сердце уходит после заваленных рубежей», – сказал Норицын в эфире программы «Все на матч».
За сборную России выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова, показавшие 13-й результат.