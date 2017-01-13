Шипулин: прислушался к сервис-бригаде и выбрал третью группу в спринте

Российский биатлонистобъяснил, почему выбрал третью группу в спринте, который состоится 13 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира.«Здесь сложные погодные условия. Долго думал, куда же мне пойти, в какую группу, и всё-таки прислушался к нашей сервис-бригаде. Шашкин мне подсказал, что не стоит дёргаться в первую-вторую группу, поскольку будет холодать после двух часов и, возможно, накатается глянец. Конечно, мы не можем предвидеть всю ситуацию, может пойти снег, но мы решили рискнуть. Если глянец будет накатываться во время гонки, то первая и вторая группы не будут в лидерах», — отметил Шипулин в эфире программы «Все на матч».