Й. Бё: Тарьей не тренируется. Как только начинает, сразу происходит рецидив

Младший брат олимпийского чемпиона 2010 года в эстафете, восьмикратного чемпиона мира, обладателя Кубка мира по биатлону сезона-2010/11сообщил, что его брат по-прежнему не может полноценно тренироваться из-за неизвестной болезни дыхательных путей.«Состояние Тарьея не очень хорошее. Он не тренируется. Как только он пробует начать тренироваться, сразу же происходит рецидив. Это очень грустно», — цитирует Йоханнеса Бё NRK.Тарьей Бё из-за проблем здоровьем не принял участие ни в одной гонке в Кубке мира — 2016/17.