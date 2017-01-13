Резцова: я была в шоке от того, что Сливко пригласили участвовать в эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкампрокомментировала выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Команда в составезаняла 13-е место, показав худший результат с декабря 1993 года.«Если у мужчин есть из кого выбирать, пробовать, выставлять разные составы, то у женщин не из кого. Я была в шоке от того, что Сливко просто пригласили участвовать в эстафете: получается, что она такая же спортсменка, как и все остальные.Подчуфарова – вроде бы финишёр, но как может финишёр три минуты проигрывать ходом? Очень жёсткие и глобальные выводы должны сделать тренеры, руководители команды: надо спросить с них, что творится с женщинами, поскольку два круга заехать – это ни в какие рамки не лезет.Слава богу, что Виролайнен не дёргают, потому что в характере Даши есть не очень сильная для спортсмена черта – она всё близко к сердцу воспринимает. То, что она бы могла выступать вместо Сливко, не лучший вариант на сегодня. Она должна поймать уверенность в стрельбе стоя. Даша идёт в своём режиме, и полагаю, что и в Антерсельве ей выступать не стоит: думаю, для неё оптимальным будет выступить на Кубке IBU, чемпионате Европы и потом уже думать о чемпионате мира», – цитирует Резцову ТАСС.