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Т. Бё: проблемы с дыханием появляются снова и снова, но диагноза нет

13 января 2017, пятница. 11:37. Другие
Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 норвежец Тарьей Бё, не выступавший в Кубке мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями, рассказал о своём состоянии.

«Проблемы с дыханием появляются снова и снова. Всё началось 10 лет назад, когда у меня в доме в Лиллехаммере появилась плесень. Не знаю, связано ли это с моим состоянием.

Врачи не ставят мне диагноз, но я знаю, что это не астма, так как проходил обследование в сентябре. Я обязательно вернусь и покажу всё, на что способен. Я буду полон энергии и мотивации», — цитирует Бё Dagbladet.
Источник: Dagbladet Сообщить об ошибке
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Тарьей Бё
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