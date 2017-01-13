Т. Бё: проблемы с дыханием появляются снова и снова, но диагноза нет

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 норвежец, не выступавший в Кубке мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями, рассказал о своём состоянии.«Проблемы с дыханием появляются снова и снова. Всё началось 10 лет назад, когда у меня в доме в Лиллехаммере появилась плесень. Не знаю, связано ли это с моим состоянием.Врачи не ставят мне диагноз, но я знаю, что это не астма, так как проходил обследование в сентябре. Я обязательно вернусь и покажу всё, на что способен. Я буду полон энергии и мотивации», — цитирует Бё Dagbladet.