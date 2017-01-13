Жуков: угроза отстранения россиян от ОИ-2016 есть, но прогнозы делать не хочу

Президент Олимпийского комитета Россиисообщил, что угроза отстранения российских спортсменов от зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане есть, но прогнозы на этот счёт делать не стал. На этой неделе Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.«Угроза есть, конечно. Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же произволом обратились. Они тоже заявления делали. Они, потом министерства спорта некоторых стран.Решения НАДО не принимают, это не в их компетенции, но, безусловно, фон определённый создают, давление на федерации оказывают. Есть рекомендация МОК о том, чтобы по возможности федерации переносили соревнования по зимним видам спорта. Где-то федерации прислушиваются, где-то нет. Например, были соревнования по акробатике на сноубордах – они проходили так, как это было запланировано. Некоторые федерации, например бобслей, приняли решение о переносе. Каждая федерация сама решает», — цитирует Жукова «РИА Новости».