Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU в Арбере перенесена на 14 января

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия), которая должна была состояться 13 января, перенесена на 14-е из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов. Завтра соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени.Женская индивидуальная гонка начнётся сегодня с получасовой задержкой — в 16:00 по московскому времени.Также могут быть отменены сингл-микст и смешанные эстафеты, запланированные на 14 января.13 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира.